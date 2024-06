Le aziende incontrano i candidati

Mercoledì nella Sala Stemmi di Palazzo Malinverni (piazza San Magno 9) si terrà il Recruiting Day organizzato da Afol Metropolitana in collaborazione con il Comune di Legnano. L’evento, aperto a tutti e gratuito, offre un’opportunità unica per chi è in cerca di lavoro di incontrare direttamente le aziende che presenteranno le loro offerte di lavoro. Durante l’evento, le aziende partecipanti presenteranno le loro attività e le posizioni aperte. Successivamente, i professionisti di Afol Metropolitana condurranno colloqui di preselezione per le offerte di lavoro, programmando incontri con le aziende per i candidati selezionati. Per partecipare all’evento, è necessario iscriversi utilizzando il QR Code disponibile sulle locandine

Ch.S.