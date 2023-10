Lavoratori in nero. Multe ai titolari per 400mila euro

Controlli straordinari del territorio da parte dei carabinieri a Saronno: nello scorso weekend le attività hanno riguardato principalmente piazza Cadorna, stazione e centro storico. In collaborazione con la Polizia locale e con l’impiego di un’unità cinofila sono stati controllati numerosi utenti nell’orario di maggior affluenza in stazione. Diverse persone sono state identificate, alcuni sono stati condotti in caserma per il fotosegnalamento finalizzato all’identificazione essendo perlopiù stranieri irregolari privi di documenti, mentre un uomo trovato in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente è stato segnalato come assuntore.

I militari della Compagnia di Saronno, insieme ai reparti specializzati del Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro, Nucleo carabinieri antisofisticazione e Sanità, ispettori di Ats ed ispettori del lavoro, hanno effettuato controlli in diverse attività commerciali. Per quattro di queste è scattato il provvedimento di sospensione, avendo riscontrato la presenza di lavoratori in nero, gravi violazioni alla sicurezza e carenze igienico-sanitarie. Denunciati cinque titolari. In una delle attività controllate un 52enne lavoratore in nero risultava ricercato, dovendo scontare una condanna per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: è stato arrestato. Complessivamente sono state comminate ammende pari a circa 398mila euro, contestate sanzioni amministrative pari a 96.400 euro e recuperati oneri contributivi previdenzialiassistenziali per poco più di 5.700 euro.

Lorenzo Crespi