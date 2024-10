Ladra di Rolex in fuga sul Suv

Un furto audace e ben orchestrato ha scosso la tranquillità di una normale giornata in città. A mezzogiorno, in via Gigante un uomo con problemi di deambulazione è stato avvicinato da una donna, che con la scusa di offrire aiuto, gli ha sfilato con grande abilità un Rolex dal polso. La vittima, probabilmente colta alla sprovvista dal gesto apparentemente gentile, non si è subito resa conto di quanto accaduto. La donna è poi fuggita rapidamente a bordo di un SUV, lasciando dietro di sé solo la confusione e il danno di un orologio dal valore stimato di circa 7.000 euro. Le forze dell’ordine di Legnano si sono immediatamente attivate, avviando un’indagine per ricostruire i fatti e risalire all’identità della ladra. Un dettaglio fondamentale potrebbe rivelarsi la targa del Suv su cui la donna si è allontanata. Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze per ottenere indizi utili.

L’episodio ha riportato alla luce la crescente preoccupazione per la sicurezza nelle strade della città, con i residenti che chiedono maggiore sorveglianza e misure preventive contro un fenomeno che sembra prendere di mira i più vulnerabili. Ch.So.