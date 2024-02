Legnano, entra in un appartamento per rubare: ladra accoltellata dalla proprietaria

Legnano (Milano), 6 febbraio 2024 - Entra a rubare in un appartamento, ma viene sorpresa ed accoltellata. E' successo nel primo pomeriggio di oggi a Legnano, in via Barbara Melzi a due passi dal centro cittadino.

Due ragazze di etnia rom, sono entrate in un condominio perché speravano di riuscire a intrufolarsi in qualche case e poter rubare. Dopo aver preso nel mirino un appartamento, le due giovani ladre avrebbero provato ad entrare, ma in casa c'erano i proprietari, una signora brasiliana che era col marito e che ha sorpreso le due armeggiare in casa. Nonostante l'età avanzata e qualche acciacco, la donna avrebbe preso il coltello e avrebbe ferito una delle due rom in maniera superficiale.

Le due hanno cercato di scappare dal condominio, ma sono state braccate da altre persone che nel frattempo avevano udito le urla sulle scale, in particolare da un dentista che ha lo studio al piano di sotto rispetto all'appartamento in cui si era verificato il ferimento.

Sul posto poi sono giunte le forze dell'ordine mentre le due rom sono rimaste ostaggio dei condomini. Sulla vicenda sta indagando la polizia.