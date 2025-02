L’accordo sui posteggi. Stalli attorno all’albergo riservati alla Soevis Arena

Erano scattate subito le polemiche sui posti auto eliminati per il passaggio dell’ennesima pista ciclabile, proprio di fronte al palazzetto dello sport che ospita le partite dei Legnano Knights. Ora spuntano nuovi stalli disponibili, chiamati a risolvere almeno in parte la questione: si tratta di parcheggi messi a disposizione a poche decine di metri di distanza dall’impianto grazie a un accordo con il Palace Hotel. L’intesa potrebbe fin da subito spegnere parte delle polemiche in occasione delle partite in casa della squadra di basket legnanese, tradizionale momento di richiamo per un folto pubblico. Parte della minoranza spinge per un incontro chiarificatore tra la Provincia e i due Comuni interessati al passaggio della ciclabile.

"Per sopperire alla mancanza di parcheggi alla Soevis Arena, sottratti dalla nuova pciclabile che collegherà la Svizzera a Milano - ha spiegato Marco Tajana, presidente dei Knights Legnano -, Sport+Knights Events, l’azienda che gestisce l’ex PalaBorsani, e il Palace Hotel hanno stretto un accordo per cui tutti i parcheggi esterni intorno all’albergo, saranno disponibili in maniera gratuita durante gli eventi in programma alla Soevis Arena, quindi anche tutte le partite dei Knights". Sull’argomento è intervenuto anche il consigliere comunale del Movimento dei Cittadini Franco Brumana, invitando a un confronto ma non lesinando critiche.

"Ciclabili intelligenti e ciclabili stupide: il Comune sino ad ora ha privilegiato le seconde come quella di via 29 maggio, che è oltremodo pericolosa per i ciclisti perché troppo stretta e non protetta - denuncia il consigliere -. Il collegamento tra la ciclabile dell’Olona, l’Olona green way e Milano è invece molto importante anche per lo sviluppo del cicloturismo e delle sue ricadute economiche". "Il sindaco ha preso posizione a fianco del presidente della squadra di basket, che ha vivacemente protestato per la perdita di parcheggi e ha chiesto di spostare il tratto in questione lungo l’Olona - riassume Brumana -. Il primo cittadino di Castellanza ha risposto in modo molto secco a quello di Legnano. La provincia di Varese per ora sta zitta. A questo punto si abbandoni la polemica, i due sindaci e la provincia di Varese si incontrino al più presto e ricerchino una soluzione che comunque faccia salvo il collegamento tra la ciclabile del nuovo parco Bernocchi e quella della Valle Olona".