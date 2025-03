La storia della patriota Nina Sartirana in un libro

Nel 1848 aveva cucito la bandiera italiana, quella che oggi è esposta nella Sala consiliare del Castello, "difendendola, anche a costo di rischiare la vita, persino dopo i motti rivoluzionari": il Ministero delle Politiche per le Pari Opportunità ha comunicato al Comune di aver voluto premiare la vicenda della sarta e ricamatrice abbiatense Nina Sartirana, le cui gesta verranno inserite in una pubblicazione Storie invisibili di donne incredibili a cura del Ministero stesso. "Questa notizia è un motivo di orgoglio per la nostra città – ha commentato l’assessore alla Cultura, Beatrice Poggi, che con il personale degli Uffici ha seguito i passaggi richiesti dal bando e candidato Sartirana – e per questo ringrazio tutto il personale che ha permesso a noi e alle future generazioni di conoscere e riscoprire la vicenda affascinante di Nina Sartirana, donna operosa e tenace, che ha difeso con caparbia nobili ideali, consegnandola per sempre alla storia attraverso una pubblicazione di caratura nazionale".

P.G.