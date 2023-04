La settimana della prevenzione Esami gratuiti dedicati alle donne

di Rosella Formenti

Una settimana di servizi gratuiti dedicati alle donne. In occasione dell’ottava giornata nazionale della salute della donna, in programma il 22 aprile, la Breast Unit Asst Valle Olona promuove , in collaborazione con Fondazione Onda, una serie di eventi con lo scopo di promuovere informazione, prevenzione e cura al femminile. I presidi ospedalieri di Asst Valle Olona – ospedali a "Bollino Rosa" riconosciuti come virtuosi per i servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie e per i percorsi realizzati e ottimizzati per la donna – offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi in diverse aree specialistiche. Particolare attenzione sarà rivolta alle dipendenti ospedaliere, che potranno usufruire di open day a loro riservati. L’Onda Week focalizzerà l’attenzione anche nei confronti dei percorsi di umanizzazione, ovvero la capacità di proporre un’assistenza personalizzata e calibrata rispetto alla singola paziente. è fondamentale, infatti, comprendere le necessità individuali di ogni donna, capirne l’inevitabile spaesamento causato dalle diagnosi, e trovare un approccio personalizzato nell’aiutarle nel percorso di cura. "La prevenzione ha forza – sottolinea il direttore generale di Asst Valle Olona Eugenio Porfido – nel momento in cui diventa patrimonio della collettività".

Il progetto comprende una serie di eventi che si terranno a Busto Arsizio, Gallarate, Saronno e Somma Lombardo. Questo il calendario: a Busto Arsizio consulenza terapia del dolore (21 aprile), ecografia tiroide (1719 aprile), visite senologiche (19 aprile),incontri & sorrisi in senologia (19 aprile), a Saronno visite senologiche (1920 aprile) ,info-point donna e dipendenze (19 aprile), L’arte e il potere della cultura (20 aprile), a Gallarate visite senologiche (22 aprile), psicomotricità (19 aprile), a Somma Lombardo visita cardiologica ed elettrocardiogramma (18 aprile). Tra le novità c’è anche l’allargamento delle iniziative di prevenzione alle scuole superiori: i medici saranno domani all’Istituto Verri di Busto Arsizio e poi ancora all’Istituto “Gadda-Rosselli“ di Gallarate il 21 aprile, per spiegare ai ragazzi il valore e l’importanza della prevenzione.