La Polizia locale crea altro scompiglio tra Lega e FdI

Le questioni legate alla sicurezza, e nello specifico la gestione della Polizia locale, hanno diviso ancora la maggioranza di centrodestra che regge le sorti della città del Leone. La prima volta quando esponenti della Lega non si presentarono in Consiglio per sollecitare l’avvio del terzo turno. La seconda si è registrata in occasione dell’ultimo Consiglio comunale, quando alcuni esponenti della maggioranza, del gruppo Fratelli d’Italia, si sono astenuti durante la votazione per lo scioglimento della convenzione per la gestione associata della funzione di Polizia locale con il Comune di Ozzero, attiva dal 2012.

Molti osservatori hanno letto questo atteggiamento come un non voler fare uno sgarbo al sindaco di Ozzero, Villani, che è presidente provinciale di Fratelli d’Italia. "Riteniamo che questa decisione rappresenti un passo fondamentale per garantire maggiore presenza e operatività degli agenti di Polizia locale di Abbiategrasso" hanno commentato i consiglieri della Lega, che hanno trovato i voti necessari per la revoca della convenzione dai banchi di minoranza.

"Non possiamo accettare che un Comune vicino venga lasciato senza presidio di Polizia locale. Abbiategrasso ha il dovere di essere punto di riferimento per i Comuni limitrofi. Agire in modo opposto ci sembra una scelta miope" la replica di FdI.

G.Ch.