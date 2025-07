Donna denuncia violenza: aperta indagine

È un’indagine molto delicata quella che le autorità stanno conducendo per una presunta violenza sessuale che sarebbe stata commessa a Magenta. Partita nei giorni scorsi a carico di una persona su un fatto ancora da chiarire nei suoi contorni. La vittima è una donna di 35 anni residente ad Arluno, che ha presentato denuncia presso i carabinieri della locale stazione. L’altro giorno i militari di Magenta e di Arluno hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione dell’indagato, un uomo di 39 anni che vive a Magenta. Durante questa operazione, i militari hanno cercato eventuali indizi utili alle indagini, con particolare attenzione ai dispositivi elettronici utilizzati dall’uomo, che potrebbero contenere elementi importanti per ricostruire quanto accaduto. Lui nega qualsiasi addebito. "Stiamo raccogliendo tutte le prove che porteranno all’assoluzione del mio assistito – ha commentato l’avvocato dell’indagato Roberto Grittini – siamo convinti di una cosa, ovvero che è assolutamente innocente". Le indagini sono ancora in una fase iniziale e si trovano in un momento delicato, perché le autorità stanno raccogliendo tutte le prove necessarie per chiarire la dinamica dei fatti e verificare la fondatezza delle accuse. Le forze dell’ordine stanno continuando a lavorare con attenzione e il massimo rispetto per i coinvolti al fine di fare chiarezza su questa delicata vicenda.

Nel mese di aprile di quest’anno si chiuse, con la sentenza di assoluzione in primo grado, una vicenda che vide un ventitreenne di Magenta accusato di avere abusato di una ragazza in un locale magentino. Nonostante il pm avesse chiesto la condanna del giovane, la quinta sezione penale collegiale del tribunale di Milano assolse l’imputato perché il fatto non sussiste. Una vicenda che risaliva al 2022 quando il ragazzo avrebbe avuto un approccio troppo spinto verso una ragazza più giovane.

