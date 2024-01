La panchina gigante distrutta dai vandali

Non c’è pace per la big bench, la panchina gigante inaugurata nel mese di settembre dello scorso anno nel bel mezzo del Parco del Ticino a Bernate. Ieri qualcuno l’ha letteralmente distrutta gettando alcune travi nel fiume del Ticino. La big bench, appena inaugurata, è stata subito vandalizzata da parte di qualcuno che detestava la decisione di posizionarla in quel posto a pochi passi dalla lanca e in una zona naturalistica di pregio. Forse temendo l’arrivo di troppi visitatori. Tantissime le persone che si sono recate a visitarla in questi mesi. L’azione dei vandali, o del vandalo, è stata violenta.

Se nelle precedenti occasioni si erano limitati ad imbrattarla, questa volta hanno fatto di peggio. Sui social il gesto è stato unanimemente condannato. Ma sarà difficile andare ad individuare il responsabile. Il sospetto è che si tratti di una persona singola che ha agito nel cuore della notte. La stessa che ha vandalizzato la panchina gigante anche nelle precedenti occasioni. Sarà difficile individuarlo anche perché non ci sono telecamere, naturalmente nessuno ha notato nulla trattandosi di un’area completamente isolata. E così, almeno per adesso, il vandalo solitario ha avuto vita facile. G.M.