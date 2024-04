La magia del Palio e il conto alla rovescia: Sant’Erasmo abbraccia la reggenza

Legnano, 14 aprile 2024 – La chiesetta dedicata a Sant’Erasmo, che si erge lungo la statale del Sempione, ha accolto ieri pomeriggio la reggenza della contrada del corvo per il tradizionale appuntamento dell’investitura religiosa della Reggenza.

A guidare la contrada per questa annata paliesca sono stati scelti Andrea Clementi, gran priore al terzo anno di reggenza non consecutivo, il capitano Fabio Meneghin all’esordio in questo ruolo, e la castellana Michela Mazzucco, al terzo anno di reggenza. Completano la reggenza la gran dama Marinella Zagato (da sei anni in questo ruolo) e lo scudiero Marco Banfi. La cerimonia ha avuto inizio dal maniero di via Canazza da dove i reggenti e i rappresentati delle altre contrade sono partiti per raggiungere la chiesa.

Al termine della funzione, dopo i giuramenti di rito, la reggenza è tornata al maniero, accolta dal caloroso applauso dei contradaioli. L’attesa del Palio sarà vissuta in maniero con diversi appuntamenti, ad iniziare da quello del primo maggio, giornata in cui oltre al pranzo per le famiglie ci saranno i gonfiabili e i truccabimbi. Poi la cena napoletana il 7 maggio e tutta una serie di eventi gastronomici sino alle più attese cene che anticipano le corse, quella del fantino il 26 e la propiziatoria del 28 maggio. L’attenzione dei contradaioli quest’oggi sarà riservata alle corse di addestramento in vista dei prossimi appuntamenti in pista.

Sarà l’occasione per vedere all’opera Alessio Giannetti, il fantino ingaggiato proprio nei giorni scorsi per difendere i colori della contrada alla Provaccia. Giannetti prende il posto inizialmente assegnato ad Andrea Sanna che a fine maggio non potrà essere a Legnano essendo stato ingaggiato al palio di Ferrara. Le corse di addestramento saranno quest’oggi allo stadio Mari, dalle 10 alle 16. Otto corse secche con 32 purosangue ai canapi.