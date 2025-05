Il manager del futuro. Parte un corso biennale voluto dalle aziende

Un nuovo percorso biennale post diploma, pensato per formare figure tecniche capaci di gestire progetti e guidare l’innovazione all’interno delle imprese: il corso ITS Project e Innovation Manager, strutturato da Confindustria Alto Milanese insieme a Its Academy Leading Generation, ha questo obiettivo ed è stato presentato questa settimana in occasione di un open day rivolto agli studenti e alle loro famiglie. Il percorso biennale è stato sviluppato su input delle imprese del territorio per soddisfare la necessità di Project Manager, figure che spesso si trovano e scelgono di lavorare in aziende più grandi. In realtà, proprio questi profili professionali assumono ancora maggiore importanza per le piccole e medie imprese perché si trasformano in "moltiplicatori di efficienza", in grado di ottimizzare le risorse, coordinare e semplificare processi e attività, favorire l’innovazione, e accelerare i risultati con un approccio strutturato.

"La trasformazione digitale non è più rimandabile, pena l’esclusione dal mercato, e la nuova era dell’AI costringe gli imprenditori a un ulteriore sforzo sul fronte dell’innovazione – ha detto a proposito del corso Maurizio Carminati, Presidente Confindustria Alto Milanese –. Questo corso è mirato a formare ragazzi in grado di affrontare queste sfide, sfide che si devono vincere". Ma chi è davvero questo Project & Innovation Manager? È la persona che in azienda tiene insieme tutto, dalle competenze per gestire progetti complessi alla capacità di guidare l’innovazione. "Ai ragazzi – ha proseguito Carminati – dico che questo è un lavoro serio, entusiasmante per le esperienze che porta a chi lo svolge, e sempre più richiesto dalle aziende di tutto il mondo".

Il corso si rivolge a giovani diplomati che aspirano a diventare protagonisti della trasformazione digitale e organizzativa delle imprese, ha una durata di due anni, articolato in 2.000 ore complessive: 672 ore di Tech & Lab, 448 ore di competenze trasversali e 880 ore di stage in azienda A coprire le ore di docenza, in aula ci saranno imprenditori, manager, personale proveniente dal mondo del lavoro.