Lezione di Protezione civile. Gli studenti di terza media scoprono il lavoro di squadra

Emozioni, impegno e tanta partecipazione hanno caratterizzato i due giorni del progetto "H24 con noi", promosso dalla Protezione civile in collaborazione con enti e associazioni locali. I protagonisti sono stati gli studenti delle terze medie dell’Istituto Comprensivo Aldo Moro, che hanno vissuto un’esperienza formativa a stretto contatto con il mondo del volontariato e dell’emergenza. Il percorso si è articolato in due giornate dense di attività, esercitazioni e momenti di confronto. Il primo giorno è iniziato con la formazione in aula, per poi proseguire con l’organizzazione dei servizi logistici e la scoperta del refettorio. Tra le attività più attese, una sessione di orientamento all’aria aperta ha portato i ragazzi in un parco avventura, dove tra entusiasmo e adrenalina si sono cimentati anche in una divertente zipline.

Un’esperienza vissuta con entusiasmo e spirito di gruppo, che ha permesso ai ragazzi di conoscersi meglio e affrontare le prove con il sorriso. "Bravi ragazzi e complimenti ai docenti accompagnatori! Dopo una giornata così intensa, tutti in branda per ricaricare le energie in vista del giorno successivo" hanno spiegato dalla Protezione civile. La seconda giornata ha consolidato quanto appreso: i ragazzi si sono messi alla prova sul campo, conoscendo da vicino i compiti e le attrezzature della Protezione Civile. Hanno sperimentato il lavoro di squadra, riflettuto sul valore della solidarietà, del rispetto reciproco e della responsabilità. Un’esperienza tanto coinvolgente che, al momento del saluto finale, ha lasciato negli occhi di qualcuno lacrime di commozione e nel cuore di tutti un ricordo indelebile. Il successo dell’iniziativa è stato reso possibile grazie alla sinergia tra diverse realtà del territorio.Ch.S.