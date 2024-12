La carica dei 150mila. Veicoli sempre in aumento. Così il Legnanese soffoca

Nel Legnanese circolano oltre 150mila veicoli, di cui quasi 50mila solo a Legnano: numeri in crescita nonostante la spinta alla mobilità sostenibile. Il dato emerge dalle statistiche Istat, elaborate sulla base dei dati del Pubblico registro automobilistico relativi al parco veicolare italiano al 31 dicembre 2023. Le auto rappresentano la maggioranza, con oltre 122mila unità, equivalenti a 650 ogni mille abitanti, mentre le moto si fermano a circa 18mila, quasi 10 ogni mille abitanti. A colpire non sono solo i numeri assoluti, ma soprattutto l’incremento registrato negli ultimi 15 anni. Nel 2009, infatti, i veicoli in circolazione nel Legnanese erano meno di 135mila, evidenziando una crescita del 13,4% in un periodo caratterizzato da un’attenzione crescente verso la mobilità sostenibile. Nella sola Legnano, dove le piste ciclabili e la promozione di mezzi alternativi sono temi di stretta attualità, il parco veicoli è passato da poco più di 43mila mezzi nel 2009 a quasi 48mila nel 2023, con un aumento dell’11%.

Fra le città del Legnanese, Parabiago si distingue per il più alto tasso di motorizzazione, con 83,5 auto ogni 100 abitanti. Seguono San Giorgio su Legnano (82,8), Villa Cortese e Nerviano (82,5). All’estremo opposto, Rescaldina registra il tasso più basso, pari a 78 auto ogni 100 abitanti, poco inferiore a Legnano (79,3) e Canegrate (79,2). Nonostante le variazioni tra i comuni, il quadro generale del Legnanese risulta piuttosto uniforme, evidenziando come la dipendenza dal mezzo privato resti un tratto distintivo della mobilità nell’area, nonostante le sfide ambientali e le iniziative per incentivare forme di spostamento più sostenibili. Questi numeri sollevano interrogativi sulle strategie da adottare per ridurre l’impatto ambientale e promuovere abitudini più sostenibili tra i cittadini. Ridurre il numero di auto in circolazione è una sfida complessa ma necessaria per migliorare la qualità della vita urbana e ridurre l’impatto ambientale.

Fra le possibili soluzioni che i Comuni del Legnanese e altre aree potrebbero adottare ci sono il potenziamento del trasporto pubblico, gli incentivi per la mobilità sostenibile, le Zone a traffico limitato, il car sharing e car pooling e la promozione dello smart working, visto che il lavoro da remoto riduce significativamente gli spostamenti quotidiani.