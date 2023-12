"La brughiera va riconosciuta sito di interesse"

Audizione in Commissione ambiente in Regione l’altro giorno per i rappresentanti della Rete Comitati Malpensa. Nell’incontro sul tavolo la proposta di istituzione del nuovo "Sito di importanza comunitaria (Sic) e Zona di protezione speciale (Zps) Brughiere di Malpensa e Lonate Pozzolo" all’interno del Parco Valle del Ticino. Tema più che mai al centro dell’attenzione in quanto l’area è legata al piano di sviluppo di Cargo city di Malpensa. Presenti all’incontro Walter Girardi, esponente dell’’Associazione Viva Via Gaggio in rappresentanza della Rete Comitati Malpensa, Claudio De Paola, direttore del Parco lombardo della Valle del Ticino, Silvia Assini e Giuseppe Bogliani, entrambi docenti dell’Università di Pavia (Dipartimento Scienze della terra) e Gioia Gibelli componente del Cda del Fai. Secondo la proposta presentata in Commissione, l’istituzione dei nuovi Sic e Zps riguarderebbe 856 ettari di territorio, già parte del Parco della Valle del Ticino, e ricadente nei comuni di Lonate Pozzolo e in quelli di Nosate e Castano Primo, costituito da 100 ettari di brughiera, 10 ettari di praterie aride e il resto da foreste. Dunque, come già sostenuto da tempo e in diverse occasioni, patrimonio ambientale e naturale di assoluto pregio in cui si sono insediate specie animali (farfalle) e vegetali (muschi e licheni) rari e in via di estinzione, quindi un’area da salvaguardare proprio per la biodiversità che secondo i dati è sempre più a rischio. "Abbiamo fatto capire il ruolo e il valore della brughiera - ha detto Girardi dopo l’incontro - Da un punto di vista scientifico, storico, paesaggistico e di compatibilità ambientale". "E’ stata un’audizione molto importante che ha raccolto le istanze del territorio" ha dichiarato il Vice Presidente della Commissione Riccardo Pase (nella foto). R.F.