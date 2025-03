Istituti sorvegliati speciali, controlli a tappetto della polizia locale

La Polizia locale di Legnano intensifica il presidio del territorio con un focus particolare sugli istituti scolastici. Il potenziamento di questi controlli rientra nel Piano per la Sicurezza del territorio 2025, che prevede interventi mirati nei pressi delle scuole durante gli orari di uscita degli studenti e nelle aree limitrofe, come giardini e fermate degli autobus. Uno di questi servizi si è svolto martedì con la presenza di una decina di operatori della Polizia locale, sia in divisa che in borghese, impegnati nell’Oltrestazione e nella zona centrale della città.

L’operazione ha portato a diversi risultati. Un uomo di 26 anni, di nazionalità tunisina, è stato fermato in possesso di 23 grammi di hashish e, essendo irregolare sul territorio italiano, è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti e per violazione delle norme sull’immigrazione. Un giovane diciassettenne italiano, residente a Legnano, è stato sorpreso alla guida di un veicolo senza patente e sanzionato con una multa di 5.100 euro. Un altro cittadino italiano è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico di 2,42 g/l. In questo caso, la Polizia locale ha proceduto al ritiro immediato della patente e al sequestro del veicolo ai fini della confisca. Nel corso dei controlli sono state inoltre elevate nove sanzioni per violazioni del codice della strada.

Ch. So.