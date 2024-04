Insulto alla Resistenza di Legnano, striscione oltraggioso e sacco di letame davanti alla sede Anpi

Legnano (Milano) – Un’altra provocazione, un altro sfregio alla sede dell’Anpi di Legnano, così come era successo anche lo scorso anno. Durante la notte, infatti, qualcuno ha pensato bene di appendere l’ennesimo striscione oltraggioso al di fuori della sede Anpi di Legnano, in via Menotti, uno striscione con la scritta “La resistenza è una cagata pazzesca”. Come se non bastasse gli ignoti hanno anche abbandonato un sacco pieno di letame sul marciapiede.

Nella manifestazione di questa mattina che, come di consueto, anche quest’anno è stata organizzata in piazza san Magno per celebrare il 25 Aprile l’episodio è stato stigmatizzato dagli oratori che si sono succeduti al microfono. Ad avvisare di quanto accaduto ha pensato una mail piuttosto dubbia e corredata da fotografia, inviata poco dopo la mezzanotte ad alcune testate locali: giusto il tempo di scattare le foto e fare l’invio della mail, perché quando la volante della Polizia di Stato, nel corso della notte, si è recata sul posto per verificare l’accaduto lo striscione era già stato rimosso.