Tragedia a Solbiate Olona: motociclista di 54 anni muore in uno schianto frontale

Varese – Un motociclista di 54 anni è morto mercoledì mattina a seguito di un incidente stradale avvenuto nel comune di Solbiate Olona, nel Varesotto. La tragedia ha avuto luogo intorno alle 8.20 in via per Fagnano, una strada periferica che collega due zone industriali. Secondo le prime ricostruzioni, la moto guidata dal cinquantaquattrenne si sarebbe schiantata frontalmente con un’auto guidata da una ragazza di 23 anni.

I soccorsi e il decesso

L’Agenzia regionale di emergenza urgenza, contattata immediatamente, ha inviato sul posto l’ambulanza, l’automedica e attivato l’elisoccorso. Purtroppo, all’arrivo dei soccorritori l’uomo era già deceduto. Non si conoscono, al momento, le generalità della vittima. Anche la giovane è rimasta ferita nello scontro ed è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Legnano: le sue condizioni non sono gravi.

I rilievi dei carabinieri

Nel luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Busto Arsizio, che dovranno effettuare i rilievi, stabilire la dinamica degli eventi e verificare eventuali responsabilità.

Questo è il secondo incidente mortale in Lombardia in poche ore. Nella notte tra lunedì e martedì, un ragazzo di 29 anni, Andrea Gola, ha perso la vita dopo essersi schiantato contro un albero a Marmirolo, del Mantovano. Il giovane, residente nel Veronese, era a bordo della sua Ford Kuga in compagnia di una donna di 53 anni e stava percorrendo la strada Trentino quando, per cause non ancora del tutto chiarite, ha perso il controllo del veicolo e si è ribaltato in un fossato.