Incidente a Mesero: due uomini e una donna estratti dalle lamiere dopo il frontale sulla Provinciale 31

Mesero (Milano), 19 giugno 2023 - Uno scontro frontale manda in ospedale tre persone. Paura nel pomeriggio di oggi verso le 16, lungo la Sp 31 sul territorio di Mesero dopo un terribile incidente tra due auto dopo il sottopassagio dell'autostrada A4, in direzione del centro cittadino. Sul posto tre ambulanze ed un'automedica in codice giallo, oltre ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia locale. Le due auto si sono scontrate frontalmente per un errore di guida.

A rimanere feriti due uomini di 38 e 79 anni a bordo di un'auto e una donna di 55 alla guida dell'altra vettura. I pompieri hanno cercato di estrarre dall'abitacolo tutte le persone rimaste coinvolte nell'incidente. I tre automobilisti sono poi stati affidati al personale sanitario e quindi trasferiti al pronto soccorso.

Uno degli autisti, un 38enne, ha subito un trauma all'arto superiore. L'amico 79enne ha riportato invece un trauma al torace e all'arto superiore. La 55enne invece ha riportato un trauma all'addome. La strada è stata chiusa per diverso tempo per favorire l'intervento dei soccorsi. I tre sono stati ricoverati ma non sarebbero in pericolo di vita.

Qualche giorno fa sempre in paese alla rotonda di via Enrico Mattei, si sono scontrate un’auto e uno scooter. Ad avere la peggio è stato il conducente del motociclo, un 63enne finito con diversi traumi in ospedale.