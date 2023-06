Incidente ad Abbadia Lariana, ragazzo monzese di 20 anni muore dopo il volo dallo scooter

Abbadia Lariana (Lecco), 19 giugno 2023 – Un ragazzo di 20 anni è morto in un incidente in moto sulla Sp 72 del lago di Como ad Abbadia Lariana. Era in sella al suo scooterone e sarebbe stato urtato e scaraventato a terra da un automobilista impegnato in una manovra di svolta.

L'incidente

L'incidente è successo nel pomeriggio di lunedì nel tratto di via Nazionale della provinciale che taglia in due il paese rivierasco. Per soccorrere il 20enne della provincia di Monza rimasto a terra esanime sull'asfalto sono arrivati i sanitari dell'automedica di Areu con i Volontari degli alpini di Mandello. Hanno provato a rianimarlo, ma non si è più ripreso. Gli agenti della Polizia stradale hanno dovuto chiudere la Sp 72 per oltre un'ora al transito in entrambi i sensi per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza e per effettuare i rilievi del sinistro, con pesanti ripercussioni sulla viabilità.

Strade di sangue

Quello di oggi è il secondo incidente stradale mortale in una settimana, dopo quello di lunedì scorso sulla nuova Lecco – Ballabio costato la vita al camionista di 67 anni Gianbattista Casazza di Fara Gera d'Adda. Domenica sera della settimana prima ancora a Verderio era invece morto Andrea Mastropaolo, giovane padre di 29 anni di Busnago originario di Merate. A fine maggio era stata la volta del 19enne di Casatenovo Simone Fumagalli. Da inizio anno in provincia di Lecco le vittime dell'asfalto sono già dieci. La loro età media è di meno di 45 anni.