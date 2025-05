StraResca, record di partecipanti

Sfiorati i cinquecento partecipanti nelle tre versione della StraResca, la fast Fidal, la 10 chilometri non competitiva, e la Family run, con famiglie e runners accompagnati dagli amici a quattro zampe del gruppo cinofili Wild dreams. "Il tracciato ha unito Rescaldina e Rescalda in una bella giornata di sport", ha dichiarato il sindaco Gilles Ielo. Soddisfatto anche l’assessore allo Sport, Gianluca Crugnola. La prima edizione diurna della StraResca (si è sempre disputata prima della sera) è stata vinta da Francesco Mascherpa dei Runners Legnano per gli uomini e da Valentina Bianco dell’Ostuni Runner’s per le donne.

Organizzata da Sport Più, la manifestazione ha avuto un aspetto culturale e sociale. "Abbiamo abbinato due progetti – ha dichiarato Marco Milanesi, responsabile tecnico di Sport Più –. Il primo è "Nuovi germogli", con i ragazzi delle scuole medie che hanno affrontato tematiche su natura e ambiente, poi la charity a sostegno di Team Down".

Questi i risultati. Uomini: Francesco Mascherpa (Runners Legnano), Matteo Di Conza (DK Runners Milano); Luca Scapecchi (GP Marciatori Cogliate); Umberto Primi (Runners Legnano); Alessandro Diliberto (Asd Tapascione Running Team). Donne: Valentina Bianco (Ostuni runner’s); Maria Cecilia D’Andrea (Pro Patria Arc Busto Arsizio); Erica Casetta, Luana Vicentini; Cristina Pietrocola. S.V.