Claudio Finardi, chi è il ciclista 45enne di Santa Giuletta morto sulla Strada provinciale 10

Stradella (Pavia), 19 giugno 2023 - La conferma dell'identificazione è arrivata solo nella tarda mattinata di oggi, lunedì 19 giugno. Il ciclista morto nel pomeriggio di ieri, domenica 18 giugno, sulla Strada provinciale 10 "Padana Inferiore" tra Stradella e la frazione Arco di Zenevredo verso Arena Po, si chiamava Claudio Finardi, 45enne residente a Santa Giuletta.

L'uomo non aveva infatti con sé i documenti, uscito per allenarsi in sella alla sua biciletta da corsa nera, ma nella maglietta aveva un telefono cellulare, servito alla Polstrada di Pavia per risalire alla sua identità insieme alle telefonate al 112 fatte in serata dai famigliari preoccupati quando non è rientrato a casa. Al momento si attende ancora la decisione del magistrato sull'autopsia, se disporla oppure no.

Negli accertamenti della Polstrada, ancora in corso, non sono emerse eventuali responsabilità di terzi e l'incidente è risultato autonomo, senza altri mezzi coinvolti. Sono infatti stati ascoltati testimoni oculari, alcuni automobilisti in transito, che hanno visto il ciclista andare da solo a urtare il guard rail sulla destra della carreggiata, mentre pedalava in direzione di Castel San Giovanni, e finire catapultato a una decina circa di metri, nella scarpatina a fianco della strada, in mezzo alla vegetazione.

Trattandosi di un tratto rettilineo e senza apparenti insidie, l'ipotesi ritenuta più probabile è quella che il ciclista sia finito fuori strada cadendo dalla sua bicicletta forse a causa di un improvviso malore.

Sta di fatto che il 45enne è stato trovato in arresto cardiaco, rianimato per oltre un'ora dai soccorritori sanitari, ma purtroppo senza esito, con la constatazione del decesso sul posto. Il medico non ha rilevato lesioni non compatibili con la caduta e gli accertamenti della Polstrada sono proseguiti con i rilievi sul posto e con l'identificazione della vittima.