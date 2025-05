Bambini e cani tra affetto e responsabilità

Tra bimbi e cani il rapporto è delicato: gli animali possono essere grandi amici dei piccoli umani la presenza di un quattrozampe in casa può aiutare nella crescita, ma la relazione va impostata in modo corretto per evitare problemi o incidenti, per cui diventa indispensabile educare i bambini a interagire correttamente con i cani, rispettandoli e comprendendone il linguaggio corporeo. La Protezione Animali Legnano organizzato, con il patrocinio del Comune, un incontro per martedì alle 18.30 a Palazzo Leone da Perego.

"Il primo di una serie che vogliamo sviluppare con la Protezione Animali, l’associazione che gestisce canile e gattile, a partire dai prossimi mesi – spiega Ilaria Maffei, assessore alla Comunità inclusiva con competenza per gli animali – È una necessità che nasce da un fatto: durante il Covid molte persone hanno preso con loro dei cani, spesso di grossa taglia, e adesso stiamo assistendo agli abbandoni. Per questo vogliamo, insieme agli esperti, contribuire a creare consapevolezza sulla responsabilità che comporta avere un animale in casa. In programma abbiamo anche incontri sui gatti e sulle colonie feline".

Il seminario, che sarà tenuto dall’istruttore cinofilo Enrico Laria, è aperto a tutti e destinato a famiglie con bambini, professionisti del mondo cinofilo e proprietari di cani. Tre gli argomenti su cui si soffermerà Laria: cosa cercano i bambini nel rapporto con i cani, quali sono i benefici di questo rapporto e chi lo supervisiona. All’incontro sarà presente un banchetto della Protezione Animali dove si potranno chiedere informazioni sull’associazione e i suoi compiti.

Paolo Girotti