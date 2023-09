Incidente a Bernate Ticino, 27enne si schianta col motorino contro un muro: è gravissimo

Bernate Ticino (Milano) – Questa notte un grave incidente è accaduto a Bernate Ticino: un ragazzo di 27 anni a bordo del suo scooter è finito contro un muro di recinzione, in via Vittorio Emanuele. Il giovane è stato soccorso in codice rosso con l'elisoccorso ed è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro il muro a velocità sostenuta. Sul posto in codice rosso anche l'ambulanza. Il ventenne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano dove rimane ricoverato in gravissime condizioni.

I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. Nell'incidente non è rimasto coinvolto nessun altro veicolo ed il motociclista ha fatto tutto da solo.