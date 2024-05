Incendio a Pregnana, due carri attrezzi in fiamme nella notte: l’ombra del dolo

Pregnana Milanese (Milano), 28 maggio 2024 – Due carri attrezzi, parcheggiati in due luoghi diversi della pubblica via, che vanno a fuoco contemporaneamente nella stessa notte in un incendio che coinvolge anche un’autovettura, una Saab caricata proprio su uno dei due mezzi: l’episodio è accaduto la scorsa settimana a Pregnana Milanese, in via Po, nei pressi di un’officina specializzata che si occupa anche del recupero di autovetture proprio attraverso questi mezzi pesanti.

I due carri attrezzi erano parcheggiati in strada proprio perché all’interno dell’officina non c’era spazio sufficiente. Alle 2 dello scorso 21 maggio una vettura dei carabinieri è stata inviato sul posto dopo la segnalazione di un incendio a un mezzo pesante: una volta arrivati in zona i carabinieri hanno verificato che a bruciare erano due carri attrezzi disposti in due parcheggi a lato strada, non vicini, nella stessa via. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e, dopo le prime verifiche, non hanno trovato tracce evidenti di un innesco che possano provare con certezza l’origine dolosa dell’incendio.

Ciò nonostante, il fatto che proprio due mezzi dello stesso tipo e dello stesso proprietario, collocati in due luoghi diversi nella stessa via, abbiano preso fuoco contemporaneamente nella stessa notte, lascia aperta l’ipotesi dell’incendio doloso. I carabinieri si stanno occupando delle indagini del caso.