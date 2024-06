In ospedale prelievi anche il sabato

Ambulatori aperti nel fine settimana come ricetta per smaltire le liste d’attesa? Al Fornaroli di Magenta non è affatto una novità. Un forte incentivo ad aprire gli ambulatori oltre gli orari tradizionali è stato dato di recente dalla dottoressa Alessandra Russo (nella foto), direttore della struttura complessa di cardiologia e Unità coronarica, che opera al Fornaroli da poco più di un anno. Un esempio sono i test da sforzo che vengono effettuati anche il sabato e la domenica, mentre nel corso della settimana questi stessi esami si possono fare anche sino alle 20. "In alcuni fine settimana vengono eseguiti ecocardiogrammi, holter e visite cardiologiche sempre per favorire la riduzione dei tempi di attesa. Dovendo garantire la reperibilità per le urgenze non lo possiamo garantire sempre", afferma la stessa dottoressa Russo.

"La ricetta per ridurre le liste di attesa non è rappresentata dall’apertura di nuovi ambulatori ma bisogna fare in modo che meno pazienti debbano accedere come malati alla sanità. Occorre sviluppare la prevenzione primaria, attraverso anche una rieducazione del paziente, il quale non deve arrivare in ospedale solo quando la malattia è in uno stadio avanzato ma deve, periodicamente, verificare il suo stato di salute".

Alcune settimane orsono sono stati proprio i medici della divisione cardiologica del Fornaroli ad avvicinare la popolazione con una iniziativa di prevenzione in piazza. "Abbiamo fatto più di 390 cardiogrammi grazie all’impegno di tutto il personale medico ed infermieristico della divisione". E da sabato a Magenta, come pure a Legnano, sarà possibile anche svolgere gli esami del sangue dalle 7.30 alle 10.30. La possibilità viene data a 70 persone che prenotano il prelievo con il servizio Zerocoda. Sperimentalmente il servizio si farà ogni sabato sino al 21 dicembre, escludendo i sabati del mese di agosto. G.Ch.