In casa 170 cellulari e 30mila euro, denunciati due pakistani

I carabinieri trovano soldi in contanti e centinaia di cellulari rubati in una casa di San Giorgio su Legnano. Blitz dei militari in un’abitazione di via Manzoni, dopo sono stati trovati 168 telefonini e 30mila euro. È la scoperta dei militari della Compagnia di Legnano, che ora indagano. Durante un servizio, i carabinieri legnanesi sono arrivati a San Giorgio in un’abitazione privatadove hanno trovato anche due stranieri che non hanno saputo spiegare la provenienza di tutto quel materiale.

Sono stati denunciati per ricettazione un 34enne e un 38enne, entrambi pakistani. Secondo i primi accertamenti i cellulari risulterebbero rubati. I due uomini sono incensurati ma potrebbero far parte di un’organizzazione. È caccia ora ad altri complici.

Anche a Cerro Maggiore carabinieri in azione per due fidanzati aggrediti fuori da un bar della frazione di Cantalupo, in via Matteotti. I due, 28 anni lui e 39 lei, sono stati presi a pugni e hanno ricorso alle cure dell’ospedale di Legnano: la ragazza ha riportato una ferita al naso, il ragazzo un taglio al labbro. Sul posto l’ambulanza della Croce Rossa e una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore. La coppia ha presentato denuncia. L’aggressore sarebbe uno solo, ma anche su questo punto sono in corso verifiche.

A Canegrate qualche giorno fa un’altra coppia di fidanzati era stata aggredita nel parchetto di via Marconi. In quel caso a far scattare l’assalto erano stati motivi di gelosia da parte dell’ex ragazzo di lei, che avrebbe agito con l’aiuto di alcuni amici. Intanto è caccia alla ladra che domenica alla fine della Messa nella chiesa dei Santi Magi a Legnano ha rubato un rolex a un pensionato residente nella zona dell’Olmina.

C.S.