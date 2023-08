Il vicario Vegezzi va a Milano In basilica il saluto alla città

Sarà domani alle 21, nella basilica di san Vittore, l’avvicendamento ufficiale tra il vicario episcopale di zona uscente Giuseppe Vegezzi e il suo successore Franco Gallivanone. Nel giorno in cui le cariche diventano effettive, dopo che l‘arcivescovo Mario Delpini li ha nominati lo scorso giugno, il vescovo Vegezzi presiederà la messa di saluto alla zona pastorale, alla presenza di un nutrito gruppo di sacerdoti, diaconi, religiosi, movimenti e autorità. Monsignor Vegezzi assumerà l’incarico di vicario della zona 1 di Milano. "Lo ringrazio in particolare per la costanza con la quale è stato sempre disponibile a celebrare la messa nella parrocchia della Brunella, nella quale ha sede il vicariato della zona II – ha deetto il prevosto di Varese, monsignor Luigi Panighetti –. Si è ritagliato un momento di grande vicinanza ai fedeli che lo hanno sempre davvero apprezzato".

A don Franco Gallivanone, già prevosto e decano di Somma Lombardo, va il benvenuto di Panighetti. Nato a Milano nel ’56, sacerdote dall’80, è stato vicerettore del Seminario di Saronno e ha un lungo trascorso da parroco e responsabile di comunità pastorale. L.C.