Il saluto a Giorgio: "Nonostante l’età ha lasciato un segno"

Il paese di Fagnano Olona piange la scomparsa di Giorgio Noris, diciottenne deceduto in Sardegna. Giorgio stava trascorrendo le vacanze a Loiri Porto San Paolo, sulla costa nord-orientale della Sardegna. Si trovava a Cala Girgolu, a San Teodoro, con gli amici di Gornate Olona, quando è stato improvvisamente colto da un malore mentre nuotava ed è morto. Giorgio era conosciuto e benvoluto non solo dai familiari, ma anche dai vicini e dagli amici che erano con lui, dopo l’esame di maturità superato al Bernocchi di Legnano. Ieri il paese si è radunato per dargli l’ultimo saluto nella chiesa di San Gaudenzio, dove nel primo pomeriggio si è celebrata la messa di suffragio. La comunità si è stretta attorno alla famiglia Noris, che ha dovuto affrontare un secondo dolore con la recente perdita del nonno di Giorgio, Silvano Taddeo, deceduto a causa del dolore per la morte del nipote.

"Siamo qui oggi pieni di dolore, di dubbi e di domande – ha detto don Federico Papini – domande alle quali non ci sono risposte. Io oggi non ho parole, se non la parola di Gesù, perché la parola di Gesù è una parola di vita. Ci ricorda che noi non camminiamo inesorabilmente verso la morte, ma verso la vita eterna. La vita di Giorgio non è una vita perduta, è una vita donata, noi dobbiamo essere grati per averlo incontrato, seppur per poco tempo. Lui era consapevole di dover fare della sua vita un capolavoro, è riuscito già nonostante la giovane età a lasciare un segno. Lo ha fatto con l’affetto per i suoi familiari, lo ha fatto con l’amicizia, lo ha fatto con le sue passioni".