Il rilancio parte dal commercio Fondi per piccole e medie imprese e restyling del centro storico

di Rosella Formenti

Ci sono contributi a fondo perduto per le micro, piccole e medie imprese del Distretto urbano del commercio. Nel bando per l’assegnazione dei fondi regionali sono a disposizione complessivamente 200mila euro, 100mila per le attività esistenti, 100mila per le nuove.

Il bando è stato presentato dal sindaco Emanuele Antonelli, dall’assessore al Commercio e vicesindaco Manuela Maffioli e dal presidente di Confcommercio-Ascom Rudy Collini. Obiettivo: continuare con gli interventi per il rilancio delle attività.

Ha spiegato Maffioli: "Abbiamo previsto una premialità per chi ha un’attività o la aprirà in alcune vie che pensiamo debbano essere valorizzate e in cui il commercio è più in sofferenza, come piazza Vittorio Emanuele, via Roma, la zona di via Matteotti, Solferino, San Michele, i portici tra piazza Garibaldi e via XX Settembre" .

Il progetto premiato dalla Regione con i 200mila euro per le imprese, ha sottolineato il sindaco Antonelli, "prevede anche interventi di riqualificazione del centro storico,del valore di 800mila euro, metà finanziati dalla Regione, in particolare di via Cavallotti e via Bramante. Stiamo interpellando architetti urbanisti e paesaggisti per realizzare un intervento armonico con il resto del centro e che sia anche in linea con il Pums per quanto riguarda la viabilità".

I lavori devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2024. Il progetto dovrà essere pronto entro novembre, poi ci saranno sette-otto mesi per realizzare i lavori nelle due vie che interesseranno anche la zona che collega via Matteotti e il parcheggio San Michele.

Al nuovo bando possono partecipare le micro, piccole e medie imprese (commercio, ristorazione, terziario e artigianato) presenti nell’area del Distretto, che svolgono vendita al dettaglio di beni eo servizi, somministrazione di cibi e bevande, prestazione di servizi alla persona. Il contributo sarà pari al 50% della spesa ammissibile, per le attività esistenti il massimo erogabile è di 5 mila euro, per le nuove 10 mila. Le domande devono essere presentate a partire dalle ore 10 del 12 giugno ed entro le 16 del 31 luglio, con la procedura che sarà indicata sul sito del Comune di Busto Arsizio. Informazioni possono essere richieste a: [email protected]