Il PalaBorsani cambia nome. Si chiamerà SoeVis Arena: "Ultimo step del restyling"

"Benvenuti alla SoeVis Arena". Da questa settimana saranno accolti così gli spettatori degli eventi che troveranno spazio al PalaBorsani. Domani, in occasione della partita di basket dei Knights contro Fulgor Fidenza, sarà ufficialmente inaugurata la nuova denominazione dell’impianto. L’annuncio ha avuto luogo questa settimana con il presidente dei Legnano Knights e di Sport+Knights Events, Marco Tajana, Cristina Borroni, vice sindaco reggente di Castellanza e Domenico Ditto, presidente di Soeni, società energetica italiana (SoeVis è la nuova identità della società).

"È un ulteriore passaggio di un’avventura e di una gestione iniziata nel 2020, in piena pandemia – ha spiegato Tajana -. Allora abbiamo trovato un PalaBorsani un po’ agonizzante, nel senso che sicuramente era un impianto utilizzato ma che non esprimeva più tutte le sue potenzialità sotto numerosi punti di vista. Il primo step è stato quello di trasformarlo nell’epicentro dello sport nell’area dell’Alto Milanese e oltre: devo dire che in tre anni ci siamo riusciti e il PalaBorsani è tornato a essere riconosciuto come un impianto importante".

È seguito il secondo step con l’avvento del nuovo bando e la concessione di otto anni dal Comune. "Ci siamo assunti l’onore di effettuare un restyling dell’impianto. L’aspetto e il comfort della struttura sono stati un punto di passaggio importante e i primi risultati sono sotto gli occhi di tutti". E così si è arrivati a questa settimana e all’ultimo passaggio in ordine cronologico: SoeVis Arena è infatti il nome collegato alla società che ha legato il proprio brand all’impianto per quattro anni, "condividendo un progetto e una strategia".

Una forma di sponsorizzazione, denominata naming rights, più adatta ai tempi e che comporta "un beneficio reciproco. Qualcuno riceve del denaro per concedere la sponsorizzazione e chi sponsorizza ottiene un’altissima visibilità legata non all’evento in quanto tale, non alla società, ma all’impianto".