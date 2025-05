Milano, vandalizzato di nuovo il murale di Palombo dedicato alla Shoah: la scritta “Free Pal” e vernice rossa sulla stella di Davide

Milano, 19 maggio 2025 – Al Memoriale della Shoah di Milano, una vistosa scritta “Free Pal” e della vernice rosso sangue sulla stella di David hanno deturpato il celebre murale pop “Binario 21, I Simpson ebrei deportati ad Auschwitz”, realizzato dall’artista contemporaneo aleXsandro Palombo.

L’opera realizzata nel 2023

Il murale, realizzato il 27 gennaio 2023 in occasione della Giornata della Memoria, raffigurava la famiglia Simpson nelle vesti di deportati ad Auschwitz. Un’opera d’arte pop dal forte valore simbolico e universale, divenuta nota a livello internazionale come monito contro l’oblio degli orrori del nazismo e contro l’indifferenza. Oltre al suo valore artistico e commemorativo, quest’opera rivestiva anche un’importanza educativa fondamentale: utilizzando lo stile inconfondibile dei Simpson, un linguaggio visivo iconico e immediatamente riconoscibile, Palombo è riuscito a parlare direttamente alle giovani generazioni.

“Non dimenticare”

Attraverso una forma espressiva moderna, vicina alla sensibilità dei ragazzi, l’artista ha saputo trasmettere un messaggio potente e accessibile sulla Shoah, sulla memoria e sulla necessità di non dimenticare. In un’epoca in cui i testimoni diretti stanno scomparendo, usare il linguaggio universale dei cartoon è uno strumento essenziale per educare i più giovani e costruire una coscienza storica condivisa. Oggi, però, quell’opera è stata comunque vandalizzata e utilizzata per inviare un messaggio politico a favietante manifesto politico, intriso di antisemitismo. "Un gesto che conferma come l’odio antiebraico rappresenti una minaccia crescente e dilagante, persino nei luoghi deputati alla memoria”, afferma Palombo.

La stella di Davide è stata imbrattata con della vernice rossa

I precedenti

Non è la prima volta che le opere di aleXsandro Palombo vengono prese di mira. Artista impegnato da anni nella lotta contro l’antisemitismo e nella promozione della memoria, Palombo ha dedicato murales a figure come Liliana Segre, Sami Modiano ed Edith Bruck, tre tra gli ultimi testimoni italiani della Shoah. Anche queste opere sono state oggetto di atti vandalici. In seguito al vandalismo dell’opera che la ritraeva, la senatrice dichiarò: “Mi hanno tolto il volto, la mia identità, hanno cancellato la stella gialla, ma mi hanno lasciato il numero tatuato sul braccio”.

Il murale si ispira ai Simpson ed è stato realizzato nel gennaio 2023

"Il murale vive”

Nel gennaio scorso, in occasione della Giornata della Memoria, il Museo della Shoah di Roma ha acquisito nella propria collezione permanente alcune delle opere più significative dell’artista, tra cui “Anti-Semitism, History Repeating – Liliana Segre e Sami Modiano” e “The Star of David – Edith Bruck", esposte nell’antico ghetto ebraico della capitale, di fronte alla Porta d’Ottavia. Durante l’inaugurazione di quest’ultima opera, la scrittrice Edith Bruck, sopravvissuta ad Auschwitz, affermò: “Il murale vive, deve vivere proprio perché è stato vandalizzato. Così vivrà tutto ciò che riguarda la memoria e quello che io ho vissuto personalmente. Dopo che lo hanno sfregiato, finalmente vivrà: vivrà perché è tornato a Roma, dove io abito; vivrà perché lo hanno cancellato a Milano”.