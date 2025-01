Il Comune esaudisce il desiderio: realtà il sogno di Zoe e Marika

In occasione dello scorso Natale la piccola Zoe aveva scritto su un biglietto il suo sogno collocandolo nella “scatola dei desideri”, chiedendo un regalo particolare. Non per lei, ma per gli uccellini che volano da un ramo all’altro. Il suo desiderio era quello di avere delle casette da mettere sugli alberi dove gli uccellini si possono riparare dal freddo, e creare un nido. Un desiderio che si è avverato grazie al gruppo Magia di Natale e Pro loco. Dopo aver scelto la letterina di Zoe i promotori hanno acquistato e collocato sugli alberi, con il contributo anche dell’amministrazione comunale, cinque casette, che ora si possono trovare in cinque diverse aree verdi della città.

"Come Amministrazione abbiamo raccolto la richiesta espressa dalla nostra piccola concittadina, Zoe, e abbiamo fatto posizionare nei parchi comunali le casette per gli uccellini, donate dallo stesso gruppo Magia del Natale e Pro Loco -. Le nostre aree verdi sono oggi ancora più caratteristiche e particolari. Bello vedere la partecipazione fin da bambini per una Castano che sia sempre più per tutti. Mi raccomando bimbi e non solo, allora, passate a trovare gli amici uccellini e a lasciare loro qualche briciola di pane, biscotto o brioche", ha commentato il sindaco Roberto Colombo.

Un altro desiderio realizzato è stato quello espresso da Marika, che aveva chiesto di donare materiale artistico per gli anziani delle case di riposo San Giuseppe e Colleoni. La Pro loco e il gruppo Magia di Natale quest’anno avevano promosso due concorsi: quello delle letterine con i desideri dei bambini e quello delle Luci del Natale, per rendere più accoglienti per l’intero periodo natalizio le vie della città, decorando ed illuminando non solo le vetrine dei negozi ma anche le cancellate e le facciate delle abitazioni.

Nel giorno in cui al bar Mira sono state scelte e premiate le bambine Zoe e Marika sono stati consegnati anche i premi ai vincitori di quest’altro concorso: Meg Cafè, al primo posto, Maria Teresa Bassani e Patrizia Tanzi, classificate alle spalle della vincitrice. Un ringraziamento anche per Gianni Gambalonga e Rita Miliani che hanno realizzato e decorato la "scatola dei desideri". Giovanni Chiodini