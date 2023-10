Il bisogno di creare genitori esperti: "Prevenire i problemi dei ragazzi"

"Questi due anni di isolamento hanno fatto emergere qualcosa che esisteva già tra gli adolescenti, cioè il bisogno di trovare uno spazio nel mondo: il progetto che presentiamo vuole fare incontrare i ragazzi con il mondo adulto". Così l’assessore ai Servizi educativi Rossella Dimaggio ha introdotto l’iniziativa firmata dal Liceo delle scienze umane Manzoni di Varese in collaborazione con il Glp - Gruppo di lavoro provinciale per la salute mentale, l’Ufficio scolastico territoriale di Varese e con il patrocinio di Palazzo Estense. “Incontrarsi per aiutarsi - Genitori, esperti e professori in dialogo sull’educazione“ è il titolo di una rassegna composta da tre incontri che si terranno a ottobre nell’aula magna dei Licei Manzoni in via Morselli 10, sempre con inizio alle 20.30.

L’obiettivo è quello di fornire ai genitori, i principali destinatari degli incontri insieme ai docenti e agli educatori, gli strumenti per comprendere al meglio la realtà degli adolescenti in un contesto complesso come quello attuale. "Al Manzoni – sottolinea il dirigente scolastico dell’istituto Francesco Maieron – nel primo anno di ritorno alla normalità dopo la pandemia ho osservato un aumento esponenziale di problemi nei ragazzi nell’area psicologica. Dal 2015 all’anno scorso c’era stato un solo caso di richiesta di istruzione domiciliare per fobia scolare, mentre nell’ultimo anno ne abbiamo avuti sette". Da qui la decisione di aiutare gli adulti a comprendere meglio l’universo complicato dei ragazzi. "Abbiamo osservato che manca nei genitori la capacità di anticipare l’insorgere dei problemi, forse perché c’è poco tempo per stare insieme ai figli".

Durante gli incontri, come sottolinea il coordinatore del Glp Isidoro Cioffi, ci sarà la possibilità di presentare domande cui risponderanno i relatori, esperti in ambito educativo, sanitario, psicologico e giuridico. Il tema del primo appuntamento, in programma domani alle 20.30, è “Adolescenti cittadini del web“. Si prosegue mercoledì 11 con “La fragilità degli adolescenti“ mentre l’ultimo incontro, in calendario venerdì 20 ottobre, sarà dedicato all’argomento “I pilastri della salute: alimentazione e sani stili di vita“.