Il bilancio di Malpensa L’aeroporto “vola”: 21 milioni di passeggeri

di Rosella Formenti

Segnali positivi importanti per Malpensa: secondo i dati resi noti da Sea e presentati nel bilancio 2022 nello scalo varesino l’anno scorso sono transitati 21,2 milioni di passeggeri (pari al 74% rispetto all’esercizio 2019), in crescita del 122% rispetto al 2021 (con Linate complessivamente i passeggeri sono stati 28,9 milioni). L’incremento è confermato anche nei primi tre mesi del 2023.

Per quanto riguarda il settore cargo la merce trasportata è stata pari a 717 mila tonnellate, in flessione del 3% rispetto al 2021 (anno record con 743 mila tonnellate di merce movimentata), ma in aumento del 30% rispetto al 2019, Malpensa quindi conferma il suo ruolo primario a livello nazionale per gli scambi in import ed export (da Malpensa è transitato l’11,8% delle merci esportate al di fuori della UE). Il 2022 è stato anche un anno di forti investimenti da parte di Sea sui due scali, Malpensa e Linate, complessivamente 76,8 milioni di euro. Da sottolineare che gli interventi nell’aeroporto della brughiera hanno riguardato l’incremento della funzionalità, della sicurezza e del livello di comfort offerto ai viaggiatori con l’installazione dei nuovi apparati per il controllo dei bagagli di stiva, il "progetto Smart Security", l’avvio dell’installazione degli apparati di "self-enrollment",necessari per la gestione delle nuove procedure di controllo di frontiera, nonché le modifiche di layout con incremento degli spazi destinati allo stazionamento dei passeggeri. I principali interventi sulle infrastrutture in area "air side" hanno riguardato la riqualifica degli spazi esistenti e progetti correlati agli obiettivi di mantenimento e incremento dei livelli di sicurezza e funzionalità operativa. La società di gestione nel documento di bilancio fa rilevare anche che a seguito della decisione di riaprire il Terminal 2 il 31 maggio 2023, sono stati riattivati nel corso degli ultimi mesi del 2022 i progetti per il completamento delle opere sospese a seguito della chiusura dello stesso terminal, oltre a ripristinare la piena funzionalità di tutti i sottosistemi operativi e dei vari impianti. Dunque piena ripresa: nei primi mesi del 2023 l’andamento del traffico aereo conferma il trend di recupero dei livelli pre-crisi.