I volontari a caccia di bottigliette "Libereremo il parco dalla plastica"

di Giovanni Chiodini

Liberare le rive, i boschi e le aree pregiate del Parco del Ticino dai rifiuti plastici è l’obiettivo dell’accordo siglato nei giorni scorsi tra il Parco del Ticino e Plastic Free, un’associazione di volontari presente da alcuni anni in ambito nazionale. "Questa convenzione è un contenitore che cercheremo di riempire con diverse iniziative di pulizia ma anche di educazione ambientale e sensibilizzazione sull’impatto pericoloso della plastica nell’ecosistema" afferma Cristina Chiappa, presidente del Parco. La prima si terrà il 22 aprile a Pavia, proprio in occasione della giornata nazionale promossa da Plastic Free.

La raccolta dei rifiuti che vengono abbandonati nel territorio del Parco non è compito dell’ente ma dei comuni, a cui compete anche l’onere di smaltimento. "Il compito di un Parco in linea coi tempi, e capace di guardare al futuro, è quello di diffondere corrette modalità di tutela delle aree verdi e degli spazi liberi facendone un patrimonio condiviso - aggiunge la presidente -. Per questo riteniamo fondamentale fare ‘rete’, perché l’azione del Parco si esplica proprio attraverso le iniziative che le associazioni riescono a portare sul territorio. Molte delle nostre iniziative sono realizzate in collaborazione con il mondo del volontariato, sinergie che non sono solo un valore aggiunto per le comunità ma sono indispensabili per la promozione e la tutela del Parco".

Una collaborazione, quella tra Parco e Plastic Free che nasce sulla scorta di positive esperienze passate, come ad esempio alle giornate ecologiche che si sono svolte a Cuggiono negli anni passati. "Da alcuni anni il Parco - sottolinea Massimo Braghieri, consigliere delegato del Parco- organizza giornate di informazione ed educazione e pulizia di alcune aree del Parco, la cui dimensione e rilevante estensione non ci consente di essere ovunque ogni volta che vorremmo. Ma soprattutto non ci permette di rimediare alla purtroppo crescente assenza di senso civico. La convenzione con Plastic Free va proprio in questa direzione: informare e sensibilizzare i fruitori del Parco sul pericoloso impatto che i rifiuti abbandonati hanno sull’ecosistema". "L’accordo di collaborazione sancisce l’inizio di un importante percorso a tutela dell’ecosistema del Ticino, in cui rafforzeremo l’impegno e le sinergie con i tanti volontari dell’Associazione nel territorio del Parco", ha sottolineato dichiara Matteo Bignardi, referente regionale Lombardia di Plastic Free.