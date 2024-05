I pericoli delle strade. Fermato alla guida : "Mai avuto la patente"

Guidare senza patente sino a qualche anno fa era possibile: bastava studiare i percorsi, evitare di transitare sulle strade dove erano solitamente piazzate le pattuglie di carabinieri e polizia stradale, alla sera o al mattino presto, e c’erano molte possibilità di farla franca, ogni volta che ci si metteva alla guida dell’auto anche se non si aveva ancora conseguito il documento.

Adesso invece è diventato quasi impossibile sfuggire alle sanzioni (sempre più salate), sia per la presenza delle pattuglie sia per la tecnologia al servizio delle forze dell’ordine e delle Amministrazioni comunale. Gli irregolari devono guardarsi da telecamere e telerilevatori, peraltro praticamente posizionati agli ingressi di ogni Comune, sia sulle strade a grande percorrenza che su quelle comunali, meno frequentate dal traffico in transito. Ne sa qualcosa il 52enne fermato dalla polizia locale bareggese lungo la ex statale 11, all’altezza del parco 8 Marzo, poiché dal passaggio sotto un varco risultava avere la revisione dell’auto scaduta.

La sorpresa maggiore degli agenti è stata la risposta dell’automobilista alla richiesta di esibire la patente di guida. L’uomo ha ammesso di non averla mai conseguita.

Oltre al fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, per lui è scattata anche una maxi-sanzione di 3.570 euro se pagata entro 5 giorni, che sale a 5.100 euro in caso di pagamento entro 60 giorni e a 15.299 euro se pagata oltre i 60 giorni. Gli agenti della polizia locale hanno sanzionato un altro cittadino fermato senza patente (non l’aveva con sé) e senza documenti: alla richiesta di fornirli si è dichiarato apolide, "cittadino del mondo".

"Ringrazio il Comando della Polizia locale per il costante impegno sul territorio – ha detto il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Roberto Lonati –. Come si può vedere, la polizia Locale non fa solo le multe per divieto di sosta o per il disco orario ma effettua controlli e attività di prevenzione sul territorio che portano a individuare e sanzionare potenziali pericoli per l’incolumità di tutti".