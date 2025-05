Orientare i giovani nel lavoro. Apre la Fiera che dà opportunità

L’appuntamento è per domani, nella Sala Consiglio del Comune. Dalle ore 14 aprirà i battenti la Fiera del Lavoro 2025, un’iniziativa pensata per mettere in rete le opportunità occupazionali del territorio e accompagnare i giovani verso il mondo del lavoro. L’evento, a partecipazione gratuita, è rivolto ai ragazzi e alle ragazze tra i 18 e i 34 anni, residenti e non, ed è organizzato nell’ambito del progetto Gen promosso da Regione Lombardia.

A curare l’iniziativa è il servizio Informagiovani - Informalavoro di Busto Garolfo, con il sostegno del Piano di Zona Altomilanese e in partenariato con Anci Lombardia, il progetto Good Time 0.1 e il Comune di Parabiago. Durante il pomeriggio, i partecipanti avranno l’occasione di confrontarsi direttamente con le agenzie per il lavoro presenti – tra cui Adecco, Alì Spa e Umana – per sostenere colloqui, ricevere informazioni sulle posizioni aperte e lasciare il proprio curriculum vitae. Sarà inoltre possibile dialogare con gli operatori di Informagiovani per ricevere suggerimenti su come valorizzare le proprie competenze e costruire un profilo professionale efficace. I partecipanti potranno dialogare con Informagiovani; affrontare e fare colloqui direttamente con le agenzie del lavoro presenti valutando le offerte occupazionali e le posizioni aperte; lasciare il proprio curriculum vitae e tanto altro ancora.

"Comprendere come presentarsi a seconda dell’impiego al quale si aspira, non è scontato – dichiara l’assessore alle Politiche Sociali, Elisa Lonati –. La Fiera del Lavoro diviene, quindi, un’occasione strategica e importante per i giovani del nostro territorio alla ricerca di un’occupazione o anche per confrontarsi con professionisti del settore risorse umane in merito alle proprie prospettive e scelte future".

