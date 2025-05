Il maltempo ci mette lo zampino. Slittano le prove ufficiali del Palio

Il maltempo non risparmia gli eventi legati al Palio di Legnano 2025. Le prove ufficiali previste per la mattinata di oggi sono state annullate, costringendo cavalli e fantini a rimandare il primo contatto con la pista in sabbia silicea dello stadio Mari. Il debutto in pista avverrà domani dalle 7, in un turno di prove che si preannuncia particolarmente atteso dai protagonisti del Palio e della Provaccia. Sempre venerdì, in serata alle 20 il Mari ospiterà la 40ª edizione del Memorial Luigi Favari, la tradizionale Provaccia, che offrirà un primo vero banco di prova per fantini, cavalli e contrade.

Le previsioni, alla vigilia del weekend clou, indicano Legnarello e Sant’Erasmo come le Contrade da battere. A queste si aggiunge La Flora, forte dell’esperienza dei suoi cavalli. San Bernardino, con Gavino Sanna – fresco vincitore del Palio di Fucecchio lo scorso 18 maggio – è un’altra realtà solida, mentre San Magno, con Dino Pes, veterano protagonista del Palio di Siena 2024, può rappresentare la sorpresa dell’edizione. Ancora più enigmatiche le posizioni di San Domenico, San Martino e Sant’Ambrogio, che partono lontano dai riflettori ma che potrebbero riservare qualche inaspettata novità.

Sul fronte dei fantini, il Palio di Legnano vedrà in pista, agli ordini del Mossiere Andrea Calamassi, otto accoppiate di grande livello: per San Martino correrà Carlo Sanna, per Sant’Ambrogio Giuseppe Zedde, per San Domenico Francesco Caria, per San Bernardino Gavino Sanna, per La Flora Federico Arri, per San Magno Dino Pes, per Sant’Erasmo Valter Pusceddu e per Legnarello Antonio Siri. Per la Provaccia del 23 maggio, sarà Gennaro Milone, fantino legnanese, a dare il via alla corsa, abbassando il canapo. I fantini annunciati sono Giovanni Puddu per San Martino, Antonio Mula per Sant’Ambrogio, Alessandro Cersosimo per San Domenico, Gabriele Puligheddu per San Bernardino, Alessio Giannetti per La Flora, Nicolò Farnetani per San Magno, Silvano Mulas per Sant’Erasmo e Michel Putzu per Legnarello.

Da segnalare l’uscita insieme al nostro quotidiano dello speciale Palio 2025 di 52 pagine in carta patinata che uscirà in edicola il 24 maggio come supplemento gratuito al Giorno in tutte le edicole in cui viene distribuita l’edizione Legnano-Varese. Il supplemento, curato da Speed, avrà interviste a tutte le contrade, al supremo magistrato, al gran maestro, alla fondazione, alla famiglia legnanese, oltre al programma completo e alla storia della manifestazione.

Christian Sormani