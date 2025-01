I lilla puntano forte su Ergys Ballgjini

È finita 2-0 a favore degli ospiti l’amichevole tra il Legnano e l’Ausonia giocata ieri sul campo di via Dell’Amicizia. Privo dell’infortunato La Torre e degli indisponibili Femminò e Mezzanzanica, mister Porro ha schierato la squadra con il 3-5-2 con Marrulli nel ruolo di seconda punta al fianco del centravanti Ballgjini. L’amichevole è stata l’occasione per vedere all’opera gli ultimi acquisti: Tommaso Tucci e Lorenzo Russo. Tommaso Tucci, centrocampista, nella prima parte della stagione in corso ha giocato all’Oltrepó che lo ha schierato in 8 incontri. Anche Lorenzo Russo, attaccante, ad inizio stagione in corso è approdato in Serie D nell’Oltrepó.

Sempre in tema di calciomercato, il Legnano attende di poter ufficializzare l’arrivo di Ergys Ballgjini, la punta albanese che lunedì ha siglato due reti nell’amichevole che la squadra lilla ha disputato contro la propria Juniores. Ch.So.