I Knights sono pronti e scalpitano: "Vogliamo entrare nei playoff"

L’estate lascia spazio ai parquet e la città torna a stringersi attorno ai suoi Knights. Il Legnano Basket si prepara a vivere una stagione che si annuncia intensa con la consapevolezza di giocare in una Serie B competitiva e l’ambizione di migliorare il cammino della scorsa annata. Il presidente Marco Tajana, da oltre vent’anni volto e anima del club biancorosso, non si nasconde: "Il livello del campionato si è alzato, ma il nostro obiettivo resta chiaro: entrare nei playoff e vincere almeno il primo turno. Abbiamo fatto scelte importanti, compresa la non conferma di Raivio, campione vero ma inserito in un contesto che richiedeva cambiamenti. Ora vogliamo guardare avanti". Accanto a lui il general manager Alberto Basilico, che insiste sulla centralità del settore giovanile: "Quest’anno ci concentriamo molto su Aba e sui nostri ragazzi. Sono 800 i giovani coinvolti, di cui 600 a Legnano e 200 in Aba. Crescono divertendosi e noi vogliamo che siano pronti un domani per la prima squadra". Il tecnico Paolo Piazza, coadiuvato dal suo vice Silvio Saini, ha impostato un lavoro basato su solidità e gruppo: "Abbiamo voluto uomini seri prima ancora che giocatori.

Nessun leader solitario. "Il capitano Francesco Scali carica i compagni e i tifosi: "Abbiamo fame. Il pubblico sarà la nostra arma in più" Gli abbonamenti restano invariati nei prezzi, con bonus dedicati a chi sottoscrive anche contratti con Soevis Energia, main sponsor. La campagna partirà dal 1° settembre sia online che nello store di via Verdi. Inclusi anche gli ingressi alla WIZ Basket Legnano. La presentazione della stagione è in calendario il 9 settembre alle 19, al Knights Playground del Parco Falcone-Borsellino. Sarà una festa di basket: prima spazio ai giovani con la presenza di Tommy Marino, poi toccherà alla prima squadra e infine lo svelamento della nuova divisa.

Ch.So.