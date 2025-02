I cittadini segnalano la Locale controlla. Chiuso cantiere abusivo

Prosegue senza sosta l’attività di vigilanza della Polizia locale di San Vittore Olona, sotto la guida del comandante Ermanno Taeggi (nella foto). Le operazioni di controllo del territorio si concentrano su più fronti, con particolare attenzione all’abbandono di rifiuti e alla sicurezza urbana. Grazie alle segnalazioni tempestive della cittadinanza, nei giorni scorsi è stato scoperto un cantiere abusivo in una zona semi-centrale del paese. Le verifiche hanno portato alla luce gravi irregolarità dal punto di vista edilizio, con la mancanza dei necessari permessi. Sono in corso gli accertamenti e i procedimenti sanzionatori nei confronti dei responsabili, con l’avvio delle necessarie pratiche giudiziarie. L’attenzione della Polizia Locale resta alta anche sul fronte ambientale. Continuano i controlli mirati per contrastare l’abbandono indiscriminato di rifiuti, con l’identificazione dei trasgressori e l’emissione di sanzioni. Il comandante Taeggi sottolinea come il contributo dei cittadini sia fondamentale per garantire un efficace presidio del territorio. Solo grazie a una stretta sinergia tra la popolazione e le autorità preposte, la Polizia Locale può operare con prontezza ed efficacia per garantire ordine e legalità.

Ch.S.