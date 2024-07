I biancorossi si godono la vetta, nel mirino ora c’è la Serie B

Il Legnano Baseball conclude in grande stile l’ultima giornata della Regular Season, conquistando al "Peppino Colombo" l’undicesima vittoria stagionale contro i Bovisio Buffaloes. Questo successo, con un punteggio di 15-8, permette alla squadra di assicurarsi il primo posto nel Girone B di Serie C e l’accesso alle semifinali playoff per la Serie B. Nonostante il risultato finale, la partita è stata tutt’altro che semplice. Gli ospiti hanno iniziato in vantaggio, chiudendo il primo inning sul 3-0 e segnando di nuovo nella parte alta del secondo inning. Tuttavia, il Legnano ha prontamente reagito con determinazione, dimostrando che il loro primo posto in classifica non è stato casuale. I padroni di casa hanno infatti segnato nove punti nella seconda fase di attacco, portandosi sul momentaneo 9-4 e riprendendo così il controllo della partita fino alla fine.

I Buffaloes hanno mostrato un’ottima reazione d’orgoglio, infliggendo un pesante 3-0 al Legnano nel quinto inning. Questo sforzo è stato però compensato dai punti segnati dai legnanesi nelle successive tre frazioni di gioco. Conclusa la Regular Season, i biancorossi di Legnano possono ora godersi qualche settimana di meritato riposo prima di tornare in campo, dopo le vacanze, per le semifinali playoff.

Qui affronteranno la vincitrice del Girone C, che sarà decisa tra una settimana tra il Baseball Rho e gli Old Rags Lodi. Questo è il secondo grande risultato per la squadra del presidente Massimo Gioachini, dopo la qualificazione della squadra femminile di Softball alle semifinali dei playoff per la massima serie. Le ragazze inizieranno la loro sfida tra una settimana a Lucca contro le toscane, seconde classificate nel Girone B.