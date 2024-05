Guidava ubriaco e armato. Motociclista denunciato. Tolti patente e mezzo

La polizia locale di Legnano ferma un motociclista ubriaco e armato sulla sp12. Nel pomeriggio di sabato, gli agenti motociclisti, impegnati nella rilevazione di un incidente sulla provinciale, hanno fermato un motociclista che guidava in modo irregolare e aveva effettuato un sorpasso a destra procurando pericolo per la circolazione. L’uomo è un italiano del 1973 residente a Parabiago. Visibilmente alterato, è stato sottoposto a un test alcolemico, risultando con un tasso superiore a 1,5 mg/l. Dopo una perquisizione gli è stato trovato addosso un coltello a serramanico lungo 19 centimetri. La polizia ha sequestrato il motociclo, sospeso la patente e denunciato l’uomo per guida in stato di ebbrezza e porto abusivo di arma, oltre a multarlo per le violazioni al codice della strada.

Ora spetta al giudice stabilire l’entità delle sanzioni: la guida in stato di ebbrezza prevede una multa tra 1.500 e 6.000 euro e una pena detentiva da 6 mesi a un anno, mentre il porto di arma comporta una reclusione da uno a tre anni. La patente sarà sospesa per un periodo da uno a due anni e dovrà essere sottoposta a revisione. Il conducente dovrà sottoporsi a una visita medica presso la commissione Medica Locale per verificare l’idoneità alla guida. In alcuni casi, potrebbe essere richiesto un corso di recupero punti e la revisione della patente. In caso di recidiva entro due anni, le sanzioni sono raddoppiate e la patente potrà essere revocata definitivamente.

Durante i controlli notturni per contrastare il degrado urbano, gli agenti della polizia locale di corso Magenta hanno denunciato un giovane italiano del 1997, residente a Limbiate, per possesso di un coltello “a farfalla“ lungo 23,5 centimetri. Il giovane, trovato nei giardini di via Diaz mentre consumava hashish e in possesso di 2,7 grammi di sostanza, è stato denunciato per porto abusivo di arma. La polizia gli ha ritirato la patente per impedirgli di guidare sotto l’effetto di stupefacenti. In molti paesi, inclusa l’Italia, il possesso e il porto del coltello a farfalla sono regolamentati o vietati a causa del potenziale uso come arma. In Italia, il porto di un coltello a farfalla è considerato porto d’arma impropria e può portare a sanzioni penali. L’arma ha un meccanismo che consente alle due metà del manico di ruotare attorno alla lama, permettendo di aprire e chiudere il coltello in modo rapido.