"Gruppo Chiesi. Una bella spinta per il territorio"

L’amministrazione comunale ha accolto con entusiasmo la decisione del Gruppo Chiesi di investire nel proprio territorio. Questo progetto rappresenta anche il culmine di un percorso avviato nel 2022 con diversi investitori e con Regione Lombardia per la dismissione del sito produttivo di Teva.

"L’arrivo di Chiesi rilancia il valore strategico dell’area industriale di Nerviano, trasformandola in un polo di eccellenza internazionale. La scelta non è casuale: il sito offre spazi adeguati, infrastrutture già esistenti e una posizione logistica ideale per un investimento di tale portata. Il piano di riqualificazione dell’area, che copre una superficie di 124mila metri quadri, permetterà di sviluppare un centro produttivo all’avanguardia per inalatori a bassa impronta carbonica e prodotti biologici sterili, contribuendo in modo significativo all’economia locale", ha spiegato il sindaco, Daniela Colombo.

Una prima attività prenderà il via già nel 2026, l’amministrazione comunale assicurerà il massimo supporto per facilitare la transizione e garantire un insediamento efficiente, nel rispetto della convenzione vigente.

Ch.So.