Giornata a spasso nel Parco. Il Pam può guardare al futuro

Una camminata collettiva per vivere il fresco del Parco Alto Milanese (Pam), stare insieme, prendendosi cura della propria salute fisica e psichica. Un’iniziativa collaterale della "Palestra a cielo aperto", il progetto che ha preso il via il 22 giugno volto a trasformare il parco in un punto di riferimento per il benessere e l’incontro sociale. Hanno aderito alla passeggiata una cinquantina di persone, un risultato al di sopra delle aspettative per gli organizzatori, considerato il periodo. Chi è arrivato in bici, chi si è portato il cane. In prevalenza giovanotte e giovanotti over 60, si sono dati appuntamento alla Baitina alle 9, e poi via alla scoperta dei sentieri, delle piante, degli spazi dove è possibile allungare lo sguardo, stacco benefico per i nostri occhi sempre concentrati su smartphone e schermi del pc.

A far da guida il presidente del Consorzio del Pam, Flavio Castiglioni. Il presidente non solo ha presentato le iniziative e le bellezze dell’area verde protetta, ma ha anche consegnato ai partecipanti una cartina dei camminamenti che il parco offre. "Mi ha fatto piacere constatare che alla camminata hanno partecipato anche persone che non frequentano la Palestra a cielo aperto – commenta Castiglioni –. Hanno però voluto scoprire il polmone verde, perché poco conosciuto. Questa curiosità è sana e per noi appagante. Sono state tantissime le domande che mi hanno rivolto. Abbiamo allora parlato delle riforestazioni e dei tanti progetti che vogliamo mettere a segno nei prossimi mesi: tra questi c’è il rifacimento del percorso inclusivo Pojeco". La passeggiata è stata organizzata in collaborazione con "Stare bene insieme aps", l’associazione che è partner della "Palestra a cielo aperto", presieduta da Stefano Bottelli.

In questa settimana ferragostana le lezioni sono sospese, per poi riprendere da martedì 20 agosto e continuare fino al 20 settembre. Volete provare? Partecipare non costa nulla. Le attività sono sempre aperte, gratuite e accessibili a tutti. Per l’iscrizione, che rimane obbligatoria, basta presentarsi agli appuntamenti qualche minuto prima. Dalla ginnastica posturale al tai chi, allo yoga: le proposte sono varie e articolate nel corso della settimana. Forse è bene sottolinare una concetto: la Palestra a cielo aperto non è un’alternativa a costo zero per i forzati della città, o per chi non ha soldi per andare in vacanza. E’ una scelta consapevole di chi vuole migliorare il proprio stile di vita, allontantando la sedentarietà e praticando un’attività motoria piacevole.