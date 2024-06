È Rosella Giola il sindaco di Casorezzo. Era l’unica candidata, prendendo il posto dell’uscente Pierluca Oldani, primo cittadino dal 2014. Per l’elezione bastava che la lista riportasse un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti e il numero dei votanti non fosse inferiore al 40 per cento degli elettori. A Casorezzo ha votato il 60,49% degli aventi diritto, rispetto al 69,11% della precedente tornata amministrativa, passando comunque la fatidica soglia del 50%. Giola è stata eletta con 2.231 voti.