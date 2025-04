Giardinieri bloccati un’ora a 25 metri

Paura ieri pomeriggio per tre operai di una ditta che opera nel settore della manutenzione del verde. A causa di un guasto, con cedimento del sostegno della piattaforma aerea, il cestello dove si trovavano si è inclinato pericolosamente e i tre hanno rischiato di cadere nel vuoto. L’incidente si è verificato poco dopo le 16 in una proprietà privata di via Virgiliana, al civico 20, periferia Nord tra via Nosate e il corso del canale Industriale.

Per provvedere alla potatura di un albero di alto fusto i tre giardinieri – tutti giovani dai 20 ai 33 anni – erano saliti con le motoseghe su una piattaforma area, manovrata dagli stessi con i comandi situati nel cestello. Stavano tagliando i primi rami, dopo aver raggiunto la cima dell’albero, a più di 25 metri da terra, quando si è verificato il guasto. Il braccio meccanico che sorreggeva il cestello ha ceduto e i tre si sono visti proiettare verso l’albero, mentre la piattaforma era diventata ingovernabile. I giardinieri hanno quindi lanciato l’allarme chiamando il 112. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Inveruno, Legnano e dalla sede centrale di Milano insieme a un’ambulanza da Buscate.

I giardinieri sono stati dapprima imbragati per evitare possibili cadute e, dopo poco più di un’ora dalla segnalazione del guasto, sono stati riaccompagnati a terra dai vigili del fuoco con l’ausilio di altri elevatori. Nessuno dei tre, benché spaventati dal pericolo che hanno corso, ha avuto bisogno delle cure dei sanitari. Si dovrà ora indagare per comprendere i motivi del guasto e individuare eventuali responsabilità per l’accaduto, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

G.Ch.