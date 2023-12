Gestione Teatro Tirinnanzi. Ad Management resta in sella solo per la stagione in corso

Quasi quaranta giorni di attesa all’indomani della sentenza del Tar che rimetteva in gioco l’aggiudicazione della gestione del teatro Tirinnanzi e poi, a sorpresa, il 22 dicembre ecco la decisione dell’amministrazione di Legnano: fino all’agosto del 2024 - in poche parole sino alla conclusione della prima delle due stagioni oggetto d’appalto - sarà ancora Ad Management ad occuparsi di una stagione teatrale già impostata e partita, dopo di che toccherà a Cinematografica Valentino subentrare in virtù della decisione presa dal Tar con la sua sentenza. È l’ultimo sviluppo di un canovaccio che, se fossimo a teatro, sembrerebbe studiato per ulteriori colpi di scena. Cinematografica Valentino era stata esclusa dalla gara organizzata dal Comune per la gestione del teatro di piazza IV Novembre per non aver fornito in tempo utile alcune informazioni a proposito dell’offerta presentata e risultata vincente: a quel punto era subentrata Ad Management, che aveva impostato e iniziato la stagione prima che il Tar, a novembre, annullasse l’esclusione riportando Cinematografica Valentino in testa alla graduatoria, a tutti gli effetti vincitrice della gara. A quel punto l’amministrazione aveva preso tempo, cercando una mediazione tra le parti non si sa fino a che punto riuscita: nella documentazione sulla decisione di proseguire con Ad management sino ad agosto 2024, si legge anche che il 7 dicembre "il Comune di Legnano ha formulato alle parti coinvolte una proposta di definizione bonaria del contenzioso, che, a fronte delle risposte pervenute, sono risultate insussistenti le condizioni per definire lo stesso in via bonaria". P.G.