Sos disastro ambientale: indagati due dipendenti della più grande discarica d’Europa

L’area inquinata sarebbe vastissima ma il sito non è mai stato bonificato

Gerenzano (Milano), 4 marzo 2023 - ​ I liquidi della discarica sono finiti nella falda: due operatori della discarica di Gerenzano indagati per disastro ambientale.

Se ne parla ormai da decenni della mega discarica di Gerenzano, una bomba ecologica nel basso Varesotto che spesso finisce nelle cronache anche nazionali per essere un’area tra le più inquinate d’Italia con oltre 11milioni di metri quadrati di rifiuti. La procura di Busto Arsizio ha indagato sul presunto malfunzionamento del sistema di estrazione del percolato e del biogas nella discarica. Da quanto emerso nelle indagini sembra che i dipendenti indagati non avessero fatto funzionare a dovere l’impianto con una conseguenza pesante per l’ecosistema considerando che i liquidi all’interno della discarica sono poi finiti negli strati più profondi. Nelle indagini ci si è focalizzati sull’impianto che estrae il percolato e il biogas dalla montagna di rifiuti. E’ quindi emerso che la vecchia discarica non ha alcun isolamento del terreno. Il tutto con milioni di rifiuti di ogni genere dentro un catino senza alcuna tenuta e senza materiali differenziati, tanto che una recente inchiesta giornalistica della Rai aveva anche ipotizzato la presenza di alcuni bidoni di materiale radioattivo. L’area inquinata sarebbe vastissima ma il sito non è mai stato bonificato. Una parte della vecchia discarica di Gerenzano si affaccia sul torrente Bozzente e liquidi e rifiuti finiscono nel corso d’acqua. Da questo punto di vista Regione Lombardia ha stanziato quasi 5 milioni di euro per un intervento di riqualificazione sul torrente Bozzente, nel tratto compreso tra i Comuni di Rescaldina e Gerenzano, nel tratto a cavallo tra le province di Varese e Milano.

"È un progetto che abbiamo costruito insieme al Comune di Rescaldina e in collaborazione con il comitato per la bonifica della discarica di Gerenzano – spiega Pierangelo Borghi, assessore del comune di Gerenzano con delega a Bilancio, Patrimonio e Ambiente -. Abbiamo il problema della vicinanza del torrente alla discarica, quindi l’intervento prevederà la riqualificazione di tutta quell’area, con lo spostamento del corso del Bozzente".